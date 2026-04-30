2026年2月にブリヂストンから新たなスタンダードタイヤとして「FINESSA HB01（フィネッサ エイチビーゼロワン）」が発売した。省燃費性はもちろん、静粛性を高めるなどしてスタンダードタイヤの性能を底上げ、さらには雨天時走行の安心感を高めるべくウエット性能を向上させるなど日常使いの信頼性を高めてきた。新ブランドの製品名FINESSAは安心・安全＝SAFETYと、より快適で心地よい＝FINEを組み合わせたもの