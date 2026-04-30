2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。健康・ライフ部門の第3位は――。▼第1位｢脳トレ｣｢早口言葉｣よりもうんと効果的…専門医が｢認知症予防｣に勧める｢本当に脳にいいお手軽趣味｣▼第2位血糖値の上昇を抑え込める…糖尿病専門医が｢白米､ラーメン､甘いお菓子の後にぜひ｣と勧める"12秒の運動"▼第3位1日1回･3歩で｢体バキバキ｣が改善…整体師が｢肩こり･腰痛に効果的｣と語る｢ヤ