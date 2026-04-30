【モデルプレス＝2026/04/30】元AKB48でタレントの西野未姫が4月29日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹で娘と触れ合っている様子を公開した。【写真】臨月迎えた27歳元AKB「お腹大きくなりましたね」ふっくらお腹に話しかける娘の姿◆西野未姫、ふっくらお腹で娘と会話西野は「嫉妬もしちゃってるけど『おとうとー！』って言って喜んでる感じもします」とコメントし、娘と会話している姿を公開。ふっくらとしたお腹でソ