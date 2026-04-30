【モデルプレス＝2026/04/30】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（Leminoにて独占配信中）の第6話が4月30日に配信される。【写真】「日プ」課題曲「作詞担当？」推測されている7人組グループメンバー◆“新世界ポジション評価”開幕今夜配信される第6話では、第1回順位発表式を勝ち抜いた50人の練習生たちによる、新世界ポジション評価が幕を開ける。予告映像では、国民プロデューサー代表のディーン・フ