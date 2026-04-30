華MEN組が、TBS系情報番組「ひるおび！」の2026年5月度エンディングテーマに最新楽曲「「NEGAI」が決定したことを発表した。「NEGAI」は、哀愁と力強さが共存する演歌の王道とも言えるサウンドに、華MEN組の瑞々しくストレートな歌唱が際立つ作品だという。◆◆◆◾️リーダー：コウジ コメントいつも支えてくださる皆さまのおかげで、「NEGAI」がエンディングテーマに決定したこと、本当に嬉しく、