エディオンピースウイング広島で開かれたサッカー教室はＪリーグが全国で行っているもので、小学生 約１３０人が参加しました。元日本代表、小野伸二さんとのミニゲームなどが行われ、参加者は”天才”と呼ばれた小野さんのテクニックに目を輝かせていました。■小学３年生「伸二さんが強くて点が取れなかった」■小学３年生「小野さんみたいに大人になったらああいう風にサッカーしてみたいです」