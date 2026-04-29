ブルージェイズの岡本和真内野手が28日（日本時間29日）、本拠地でのレッドソックス戦に「4番三塁」で先発出場。3回の第2打席で先制2点適時打を放ち、チームの勝利（3－0）に貢献した。「6番DH」で先発したレッドソックスの吉田正尚外野手は3打数1安打1三振だった。 ■「トロントを愛している」 第1打席は三飛に倒れた岡本。3回2死二、三塁で迎えた第2打席は、カウント2－2から相手先発ペイトン・ト&#