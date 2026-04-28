セブン‐イレブン・ジャパンは4月28日より、抹茶のアイス3商品を全国の店舗にて数量限定で発売します。■「ナナズグリーンティー」とのコラボ商品も「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」は、京都府産宇治抹茶を100％使用。抹茶のうま味・苦みとミルクアイスを組み合わせ、「抹茶ラテ」のような味わいを実現しました。アイス部分には、抹茶を引き立てる隠し味の塩を取り入れています。コーンは黒糖入りとなっています。