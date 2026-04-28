女優のハン・ダガムが母になる。ハン・ダガムは4月28日、自身のSNSに長文のメッセージを投稿した。【写真】ハン・ダガムの圧倒的な脚線美「こんにちは、女優のハン・ダガムです」と切り出し、「長い間、俳優として活動してきましたが、こんな気持ちで文章を投稿するのは初めてのように思います」と心境を明かした。続けて「20代でデビューし、前だけを見て忙しく走り続けてきた私が、41歳（日本の数え方では40歳）で結婚し、結婚6