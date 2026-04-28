第四北越フィナンシャルグループは３日ぶりに大幅反発している。２７日の取引終了後、２７年３月期を最終年度とする中期経営計画（２５年３月期～）の数値目標を上方修正すると発表した。最終益目標をこれまでの４００億円から５００億円、連結ＲＯＥ（自己資本利益率）目標を７．５％以上から８．７％以上に引き上げており、好感した買いが集まっている。国内市場金利が２０２５年３月の前回目標修正時での水準より