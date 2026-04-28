第四北越ＦＧは３日ぶり大幅反発、中計の今期最終益目標を５００億円に引き上げ

第四北越フィナンシャルグループ<7327.T>は３日ぶりに大幅反発している。２７日の取引終了後、２７年３月期を最終年度とする中期経営計画（２５年３月期～）の数値目標を上方修正すると発表した。最終益目標をこれまでの４００億円から５００億円、連結ＲＯＥ（自己資本利益率）目標を７．５％以上から８．７％以上に引き上げており、好感した買いが集まっている。国内市場金利が２０２５年３月の前回目標修正時での水準よりも高く推移しているほか、「基礎的内部格付手法」への変更に伴うリスクアセットの積み上げや有価証券ポートフォリオの見直しを通じた市場運用部門収益の改善、非金利分野を含め足もとで中期経営計画が順調に進捗していることなどを踏まえた。



同時に２６年３月期の連結業績について、最終利益が前回予想の３６０億円から４２１億円（前の期比４３．４％増）で着地したようだと開示した。グループ一体でコンサルティング機能を発揮し法人向け役務収益を中心とした非金利収益が好調に推移したうえ、貸出金の増加により資金利益が予想を上回った。期末配当は９円増配の３６円とする。



出所：MINKABU PRESS