アーティストのHYDEが出演する、プレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」の日本発売30周年を記念した新WEB-CM「悪魔はおいしさの証」篇が、4月28日（火）より公式YouTubeで公開される。TV-CMは、5月30日（土）から全国で順次放映予定。悪魔の蔵のワイン「カッシェロ・デル・ディアブロ」は、そのおいしさゆえに盗み飲みが絶えなかったことから、創立者ドン・メルチョー氏が「この蔵には悪魔が棲んでいる」