HYDE出演 ワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」新WEB-CM公開

「（新CMでは）僕にとっては不慣れな笑顔のシーンなどがあったりするのですが、上手にできていたでしょうか？ 皆さんの感想を待っています！」

アーティストのHYDEが出演する、プレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」の日本発売30周年を記念した新WEB-CM「悪魔はおいしさの証」篇が、4月28日（火）より公式YouTubeで公開される。TV-CMは、5月30日（土）から全国で順次放映予定。悪魔の蔵のワイン「カッシェロ・デル・ディアブロ」は、そのおいしさゆえに盗み飲みが絶えなかったことから、創立者ドン・メルチョー氏が「この蔵には悪魔が棲んでいる」という噂を流し、その美酒を守ったという伝説を持つワイン。以来、“悪魔のマーク”はおいしさの象徴として世界中で親しまれている。新CMは、赤を基調とした重厚な空間の中で展開され、ワインを注ぐ音やグラスを傾ける所作を通して、“盗み飲みしたくなるおいしさ”を表現。CM楽曲には、3月にデジタルリリースされたHYDEのアルバム「JEKYLL」収録曲『SO DREAMY』が起用されている。「『SO DREAMY』も大切な人とディナーをいただく話です。ワインが歌詞にも出てきますし、まさに、このCMの背景で流れているのにぴったりの曲だなと思います」と楽曲と新CMの雰囲気に共通点を感じたとのこと。「自身の中にある“悪魔的な一面”は？」と尋ねられたHYDEは、「ファンの子がコンサート中に、感動のあまり泣いていたり、歌詞に没頭して泣いていたりする涙が好物です（笑） なんか可愛くてね。泣いているからちょっとかわいそうにも思うのですが、でもやはり、それが好物なのですね。可愛いなと思っちゃいますね」とコメント。感極まったファンの姿に独特の愛情をのぞかせた。