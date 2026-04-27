ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「12月生まれ」（誕生日：12月7日〜1月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。■12月生まれの運勢（12月7日〜1月4日生まれ）今月は全体的に不安定な月で、特に金運はつい使い過ぎてしまう暗示があるため要注意です。特に仕事面では、自分の思うよ