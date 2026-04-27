70回目を迎えた山形県縦断駅伝競走大会が27日、遊佐町をスタートし、3日間のレースが始まりました。初日は、去年に続き2年連続で山形が制しました。午前8時20分、県内各地域11チームの選手たちが、遊佐町の月光橋を一斉にスタート。初日の27日は、新庄市役所までの11区間、合わせて113.7キロでレースが繰り広げられました。第1区、序盤で抜け出したのは、寒河江・西村山のピーター・カ