【モデルプレス＝2026/04/27】俳優・歌手の香取慎吾が4月27日までに、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の草なぎ剛からの差し入れを公開し、話題となっている。【写真】元SMAP「チョイスが最高」メンバーからの大量差し入れ◆香取慎吾、草なぎ剛からの差し入れ披露三谷幸喜氏の新作ミュージカル『新宿発8時15分』に出演中の香取は、「草なぎ剛様より 鳥勇のやき鳥いただきました」というカードが添えられた差し入れを公開。4つのト