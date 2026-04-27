香取慎吾、草なぎ剛からの大量差し入れ公開「2人の絆に感動」「豪華で美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】俳優・歌手の香取慎吾が4月27日までに、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の草なぎ剛からの差し入れを公開し、話題となっている。
【写真】元SMAP「チョイスが最高」メンバーからの大量差し入れ
三谷幸喜氏の新作ミュージカル『新宿発8時15分』に出演中の香取は、「草なぎ剛様より 鳥勇のやき鳥いただきました」というカードが添えられた差し入れを公開。4つのトレーに並ぶ、大量のやき鳥を披露した。
また、自身のInstagramでは「つよぽんに グルーヴ出ちゃってたよ すごく良かったよぉ！と褒められちゃった」とつづり、草なぎとの2ショットを披露。なお、ミュージカル『新宿発8時15分』は4月26日に東京公演を終え、大阪、福岡を巡演する。
この投稿に、ファンからは「2人の絆に感動」「差し入れが豪華で美味しそう」「褒められて嬉しそうな慎吾くんが可愛い」「チョイスが最高」「仲の良さが尊い」「ほっこりした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元SMAP「チョイスが最高」メンバーからの大量差し入れ
◆香取慎吾、草なぎ剛からの差し入れ披露
三谷幸喜氏の新作ミュージカル『新宿発8時15分』に出演中の香取は、「草なぎ剛様より 鳥勇のやき鳥いただきました」というカードが添えられた差し入れを公開。4つのトレーに並ぶ、大量のやき鳥を披露した。
◆香取慎吾の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人の絆に感動」「差し入れが豪華で美味しそう」「褒められて嬉しそうな慎吾くんが可愛い」「チョイスが最高」「仲の良さが尊い」「ほっこりした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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