TBSテレビ「報道特集」の兵庫県問題取材チームが、日本記者クラブ賞の特別賞を受賞しました。ジャーナリズムの向上と発展につながる業績や活動に贈られる今年度の特別賞に選ばれたのは、「報道特集」の兵庫県問題取材チームです。おととし8月以降、兵庫県の公益通報をめぐる問題や知事選などをめぐり、SNSを通じて拡散したデマや誹謗中傷の問題などをシリーズで放送してきました。番組関係者などに対する誹謗中傷もありましたが、