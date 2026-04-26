MUCCの逹瑯が、2026年9月よりソロツアー＜LIVE HOUSE TOUR [真人間]＞を開催することを発表した。発表が行なわれたのは本日4月26日（日）、浅草花劇場（東京）での＜LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS chapter 2]＞ファイナル公演にて。満員のオーディエンスを前に、次なる展開として本ツアーの実施がアナウンスされた。▲＜LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS chapter 2]＞ファイナル公演より新たにスタートする＜LIVE HOUSE TOUR [真人間]＞は、