逹瑯(MUCC)、ソロツアー＜LIVE HOUSE TOUR [真人間]＞9月より開催
MUCCの逹瑯が、2026年9月よりソロツアー＜LIVE HOUSE TOUR [真人間]＞を開催することを発表した。
発表が行なわれたのは本日4月26日（日）、浅草花劇場（東京）での＜LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS chapter 2]＞ファイナル公演にて。満員のオーディエンスを前に、次なる展開として本ツアーの実施がアナウンスされた。
新たにスタートする＜LIVE HOUSE TOUR [真人間]＞は、2026年9月12日（土）の長野ライブハウスJ（長野県）公演を皮切りに10月4日（日）の梅田BANGBOO（大阪府）公演まで全国6会場を巡るツアーとなる。タイトルに掲げられた“真人間”がどのような世界観として表現されるのか注目される。
ツアー詳細については、後日逹瑯オフィシャルサイトにて発表となる。
ライブ写真撮影◎冨田味我
■＜逹瑯 LIVE HOUSE TOUR [真人間]＞
2026年9月12日（土） 長野ライブハウスJ（長野県） OPEN 16:15/START 17:00
2026年9月13日（日） 金沢vanvanV4（石川県） OPEN 16:15/START 17:00
2026年9月23日（水・祝） 渋谷音楽堂（東京都） OPEN 16:15/START 17:00
2026年9月26日（土） 新横浜NEW SIDE BEACH!!（神奈川県） OPEN 16:15/START 17:00
2026年10月3日（土） 名古屋CLUB UPSET（名古屋愛知県） OPEN 16:15/START 17:00
2026年10月4日（日） 梅田BANGBOO（大阪府） OPEN 16:15/START 17:00
【チケット先行予約】
＜朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行＞
受付期間：2026年5月18日（月）12:00〜5月24日（日）23:59
※1人2枚受付（同行者登録なし）
https://fanicon.net/fancommunities/4122
＜朱ゥノ吐＋会員・虚無僧DU MODE会員先行＞
受付期間：2026年6月1日（月）12:00〜6月7日（日）23:59
※1人2枚受付（同行者登録なし）
https://sp.mucc-mobile.jp
【チケット一般発売日】
2026年7月18日（土）10:00〜
イープラス：https://eplus.jp
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