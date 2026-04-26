＜氣志團万博2026＞の開催が決定した。今年は11月7日(土)・8日(日)に幕張メッセでの開催となる。正式タイトルは＜サントリー オールフリー presents 氣志團万博2026 〜房総爆音リゾート〜＞。出演アーティスト、チケット情報等は後日発表になる。チケットは本発表と同時に、氣志團オフィシャルファンクラブ「私立戸塚水産高校」最速先行受付(先着)がスタート。■＜サントリー オールフリー presents 氣志團万博2026 氣志團万博2026