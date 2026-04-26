＜氣志團万博2026＞、幕張メッセ2Daysで開催決定
＜氣志團万博2026＞の開催が決定した。
今年は11月7日(土)・8日(日)に幕張メッセでの開催となる。正式タイトルは＜サントリー オールフリー presents 氣志團万博2026 〜房総爆音リゾート〜＞。出演アーティスト、チケット情報等は後日発表になる。
チケットは本発表と同時に、氣志團オフィシャルファンクラブ「私立戸塚水産高校」最速先行受付(先着)がスタート。
■＜サントリー オールフリー presents 氣志團万博2026 氣志團万博2026 〜房総爆音リゾート〜＞
日時：2026年11月7日(土)、8日(日) 9:00開場/10:30開演
会場：千葉県・幕張メッセ国際展示場4~7ホール
料金：1日入場券 16,000円 / 2日通し入場券 29,000円
青春18入場券 10,000円
※青春18入場券対象：小学生・中学生・高校生及び2026年4月1日段階で18歳以下の方
※小学生以上有料/未就学児童は無料(保護者同伴の場合に限る）
主催：オフィス男闘呼塾エンターテインメント
企画：オフィス男闘呼塾エンターテインメント
制作：氣志團万博2026実行委員会 / THE FOREST
特別協賛：サントリー株式会社
協賛：株式会社クラブハリエ / テルヤ電機株式会社
協力：株式会社イープラス
問合せ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 (weekday 12:00-18:00)
先行情報：氣志團オフィシャルファンクラブ「私立戸塚水産高校」最速先行受付(先着)
受付期間：2026/4/26(日)19:00〜5/24(日)23:59まで
【URL】 https://eplus.jp/kishidanbanpaku26-fc/ (PC・スマホ)
※お名前入りメモリアルチケット付き
※おしゃまな記念品贈呈
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