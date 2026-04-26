【同居はツラいよ】ついにキタ！義母の熱烈コール。逃げ切れる？【第29話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義両親からの熱烈同居コールから起こった一件です。
ある日届いた義母からのメール。そこには「そろそろ同居を考えてもらえない……？」の文字が。「ついに……きた……！！」と動揺を隠せないアユミさん。どうしたものか、どう断ればいいのか頭を抱える始末。思い切って「今の戸建てに義両親が暮らすスペースはない」と返信したところ……。
義母「お父さんもリフォーム代と新築ローンを折半すると言っているわよ！」
現在の土地に留まる理由がなくなった義両親にしてみれば、孫と一緒に暮らせる今がチャンス。願ったり叶ったりでしょう。夫はあてにならないので、必死に同居回避策を企てるアユミさん。同居以外になにかよい選択肢があればいいのですが……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義両親からの熱烈同居コールから起こった一件です。
ある日届いた義母からのメール。そこには「そろそろ同居を考えてもらえない……？」の文字が。「ついに……きた……！！」と動揺を隠せないアユミさん。どうしたものか、どう断ればいいのか頭を抱える始末。思い切って「今の戸建てに義両親が暮らすスペースはない」と返信したところ……。
現在の土地に留まる理由がなくなった義両親にしてみれば、孫と一緒に暮らせる今がチャンス。願ったり叶ったりでしょう。夫はあてにならないので、必死に同居回避策を企てるアユミさん。同居以外になにかよい選択肢があればいいのですが……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部