―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは天丼。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.27「久しぶり過ぎる天丼弁当が、焼き鳥だった」天丼。ずいぶん長いこと食べていない。最後に食べたのは「てんや」の天丼。仕事でマンガに描かねばならず、必要に迫