「休日の数時間だけ」「予定が空いたから」。そんな風に、自分の生活スタイルに合わせて働く人が増えている「スキマバイト」。学生からシニアまで、年齢も目的もバラバラな人たちが、同じ現場に集まって一緒に汗を流します。今回私も、そんな一期一会の職場にお邪魔してみました。大人になってから、知らない現場にひとりで行くのは少し緊張します。スキマバイトは、その空気の中に突然入り込める不思議な体験です。◆現場の空気