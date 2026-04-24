ファーストスキンブランド「ドロウ（draw）」が、ポップアップ「draw 2026 Spring/Summer Collection Exhibition」を池尻大橋に位置するアトリエ兼店舗「atelier drawers」で開催する。期間は4月25日から27日まで。【画像をもっと見る】ドロウは、アクセサリーブランド「ウィム（whim）」のディレクターであり、メイクアップアーティストとしても活動するKyoka Susaが2022年スタート。"セルフケア"をコンセプトに、肌に最初に