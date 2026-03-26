キル フェ ボンから、夏にぴったりの涼やかなスイーツが登場♡2026年4月27日(月)より、旬のフルーツを贅沢に使用した「フルーツジュレ」が発売されます。みずみずしい果実と果汁たっぷりのゼリーが織りなす味わいは、まるで果物そのもの。見た目にも美しく、暑い季節のご褒美やギフトにもおすすめの一品です♪ 果実が主役の贅沢ジュレ 「Gelée de fruits（フルーツジュレ）」は、