Soruleの新ミューズにHearts2Hearts就任♡限定特典も見逃せない

やわらかさから理想の髪を目指すセルフケアブランド「Sorule（ソルレ）」に、話題の韓国8人組ガールズグループHearts2Heartsがブランドミューズとして就任しました。5月1日（金）からは就任を記念したノベルティキャンペーンもスタート。美しい髪と心に寄り添うブランドの新たな魅力に注目です♡

Hearts2Heartsが体現する理想のやわらか髪

SM ENTERTAINMENTがaespa以来、約5年ぶりに送り出した新人グループHearts2Hearts。2025年2月のデビュー以降、新人賞9冠を獲得し、次世代K-POPを担う存在として大きな注目を集めています。

今回公開された新ビジュアルでは、ナチュラルなスタイリングと透明感あふれる世界観の中で、メンバーたちのしなやかでうるおいに満ちた髪が印象的。

ハイトーンカラーでも毛先まで美しく整った髪は、Soruleが目指す“触れたくなるやわらかい髪”そのものです。

さらに、公式SNSではイメージ動画も順次公開予定。自然体で楽しむ彼女たちの姿とともに、風になびくような軽やかなヘアにも注目です♪

PEANUTSの涼感アイマスク♡癒しの香りでひんやりリラックス時間

Soruleが提案する毎日のヘアケア習慣

AQUA LINE

BREEZE LINE

「Sorule」は、うねり・パサつき・熱ダメージ・カラーによる負担など、尽きない髪悩みに向き合い、“髪のやわらかさ”に着目したブランド。

毎日続けやすいシンプルなケアで、内側までうるおいを感じる理想の髪へ導きます。

ただ整えるだけではなく、ヘアケア時間そのものが癒しのひとときになるようにという想いも魅力。忙しい毎日の中で、自分をいたわる時間を大切にしたい女性にぴったりのブランドです。

ノベルティキャンペーン詳細

5月1日（金）より、対象店舗または公式オンラインストアBeautyFarmにて、「Sorule」ヘアケア商品を1点以上購入すると、「Hearts2Hearts」デュオセルフィーカードセットをプレゼント。

1会計につき1セットのお渡しです。

実施店舗は、ロフト、アインズ＆トルペ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、ヨドバシカメラ、公式オンラインストアBeautyFarmなど。

※サシェ全種、「オードパルファム」はキャンペーン対象外です。

※公式オンラインストアBeautyFarm以外のネットストア購入分は対象外です。

※一部店舗除く。なくなり次第終了となります。

美髪も推し活も楽しめる注目企画♡

Hearts2Heartsの透明感あふれる魅力と、Soruleのやわらかな美髪コンセプトが重なった今回のコラボレーション。

毎日のヘアケアを楽しみながら、限定セルフィーカードまで手に入るうれしいキャンペーンです。

髪も気分もアップデートしたい方は、この機会にぜひチェックしてみてください♡