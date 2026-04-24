◇明治安田J1百年構想リーグ第12節FC東京5―2水戸（2026年4月24日味の素スタジアム）FC東京は、今季最多5得点で水戸にホームで大勝。5連戦の初戦を白星で飾った。2戦連発の佐藤恵允は、この大勝劇を振り返り、「大きい。得失点差が最後に優勝を分ける要因になる。1点でも多く決めないといけない。逆に2失点は悔やまれる。そこはもう一度守備の強度やマークの受け渡しをやっていかないといけないので詰めていきたい」と、