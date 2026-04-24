あのワンピース像を手掛けたアーティストからうれしいプレゼントです。新たな漫画キャラクターの銅像が熊本県高森町に寄贈されました。 高森町でお披露目されたのは人気漫画「北斗の拳」の主人公ケンシロウの最大の強敵「ラオウ」の像です。県内にあるワンピース像などの原型師として活躍する丸山達平さんが、若手漫画家の育成を支援したいと寄贈しました。 高さ約60センチ、幅約70センチの騎馬