ありとあらゆるものの価格高騰が続く中、企業の多くが原材料費の値上がりを販売価格に反映できていないのが実情です。街の飲食店では、食材の仕入れ価格の上昇が経営を直撃しています。秋田市にあるお好み焼き店を取材しました。秋田市外旭川にあるお好み焼き店です。1996年のオープン以来、地域の人に親しまれてきました。創業者の鈴木幸代さんは、大阪のお好み焼き店からノウハウを学び、本場・関西の味を届けています。鈴