I.ADOREが、R02による楽曲「GOOD LUCK」を5月1日0時に配信リリースすることを発表した。また配信リリースに先立ち、4月30日19時にリリックビデオが公開されることも明らかになった。本日より、配信リリースを記念したPre-add / Pre-saveキャンペーンもスタート。対象URLから楽曲を配信予約すると、もれなく待ち受け画面に使えるオリジナル画像がプレゼントされる。https://youtu.be/eTbjeuTM4VMなお、楽曲配信に伴い、次週のショー