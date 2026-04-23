山鹿灯籠まつりで奉納される灯籠の制作開始祭が行われました。7人の灯籠師が和紙に切り込みを入れる「刃物入れの儀」を行い制作作業の無事を祈りました。 山鹿灯籠まつりは8月15日と16日に行われ、制作された灯籠は会場周辺の各町内で展示されます。 ■山鹿灯籠師組合田中久美子組合長「こういう所も空洞なんだなとか和紙で全部できているのかと驚きをもってご覧いただきたい」