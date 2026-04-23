じゅ、18億円!? マジっすか！

毎年4月に開催される「オートモビルカウンシル」の大きな特徴は、展示されるクルマの多くが「購入可能」な展示即売会の側面も持っていることです。そのため販売可能な展示車には価格が表示されています。



2026年4月10日から12日にかけて開催された「オートモビルカウンシル2026」では、なんと販売価格「18億円」のクルマが展示され、大きな話題を呼びました。



プライスボードには「税込 1,800,000,000円」と書かれており、来場者が「1億8千万円？」と思い数字を数えると、18億円と気づいてさらにびっくり、という場面も見られました（筆者：遠藤イヅルもそうでした）。

ちなみに18億円ともなると、15階建てマンション、30階建てオフィスビル、防災センターなどの中規模公共施設が建設できるそうです。

【画像】「ええぇぇ…」 これが「お値段1,800,000,000円」のポルシェです！ 画像で見る（21枚）

その18億円のクルマとは、ポルシェ「904／8」です。

「904（904GTS）」と聞いて、古くからクルマを知る人やファンなら、「日産スカイラインと戦ったポルシェだ」と思い出すかもしれません。

ポルシェ904は1963年に発表されたレーシングカーで、それまでの主力だった「356」ベースの「2000GS-GT（通称カレラ2）」と異なり、強固なはしご型フレーム＋FRPボディおよびエンジンをミッド搭載して、さらに戦闘力をアップしていました。

レーシングカーですが、「量産型」というのもポルシェらしいポイント。当時の「GT-II」クラスのホモロゲーション（認証）取得のために100台以上が生産され、約29万マルク（1960年代当時のレートで約290万円・日本円も当時の金額）で販売されました。

904のエンジンはカレラ2用の2リッター水平対向4気筒DOHCエンジンを引き継ぎつつも、冷却性能のアップを主とした改良を実施。最高出力も130psから180psへと増強しています。

1964年から参戦を開始して、セブリング12時間レースではフォード「GT40」やフェラーリ「275P」が競う中でクラス優勝を獲得。タルガ・フローリオでは1・2フィニッシュ、ル・マン24時間でも総合順位で上位に食い込むなど、目覚ましい活躍を見せました。

いっぽう日本では、同年5月に第2回日本グランプリを迎えています。

第1回日本グランプリで惨敗したプリンス（当時・現：日産）は、雪辱を晴らすために1.5リッタークラスのファミリーサルーン「スカイライン」のノーズを伸ばし、「グロリア」用の2リッター直列6気筒エンジンを突貫工事で押し込んだ「2000GT」を投入。勝利は確実と思われていました。

ところが、突如904が公式予選中に出現。箱型セダンと異なる、明らかに速そうなレーシングマシンの登場にサーキットはざわつきました。

しかしレースでは、6台のスカイラインが予想以上に904に食らいつき、一瞬ではあるもののスカイラインが904を抜いたのです。来場者は総立ちとなりました。

優勝は904が飾りましたが、スカイラインの奮戦は多くの人の心に刻まれました。これが「スカイライン伝説」のはじまりとされています。

その後904は、「911」用の6気筒エンジンを載せた「904／6（906）」と、F1用の1.5リッターエンジンをベースとした2リッターV型8気筒に換装した「904／8」に発展します。

1965年におけるポルシェのレース活動では、主力をこの両モデルが担い、幾多の優秀な戦績を重ねました。

どちらも生産台数は少なく、904／6は10台、904／8は数台のみといわれています。

しかも904／8の現存車はたった2台で、1台はポルシェミュージアム、そしてもう一台はまさにこの展示車、しかも走行可能なのはこれだけとのこと。驚くほど希少なクルマなのがわかります。

展示したのは、大阪府吹田市にショップを置くクラシックカー専門店のデルタクラシックス。

代表取締役社長の丸山修二氏に話を伺ったところ、この904／8はシャーシナンバー「009」。1964年のニュルブルクリンク1000kmでは総合5位と2リッタープロトタイプクラスで1位、1964・1965年のル・マン24時間にも出場した個体そのものだといいます。

この904／8、数年前までドイツのコレクターが所有していたもの。丸山氏は、なんとしても手に入れたいと考えましたが、当時でも相当な高額だったそうです。

そこで同氏は、少なくない台数のコレクションを手放し、「究極の一台」を手に入れることができたそうです。

904／8のように、生産台数が少ないだけでなく残存数もわずかで、輝かしい歴史を持っているクルマは、自動車博物館などでしかお目にかかれないもの。

そんな夢のようなクルマを見られる（しかも「買える」）オートモビルカウンシルというイベントの奥深さにも驚かされます。