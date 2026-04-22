Little Glee Monsterが、6月10日に両A面シングル「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」をCDリリースすることを発表した。本作は、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』挿入歌の「一輪」と、TVアニメ『本好きの下剋上領主の養女』オープニングテーマ「Pages」の新曲2曲に加え、カップリング2曲を含む合計4曲入りの両A面シングルとなる。なお、「一輪」と「Pages」はそれぞれ既に単曲配信リリースされている。初回生産限定盤通常盤期間生産限定