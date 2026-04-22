記者会見する福岡県警の幹部＝22日午後、福岡県警嘉麻署福岡県警は22日、同県嘉麻市内にある母子生活支援施設の居室で長女（4）を殺害したとして、殺人の疑いで、この居室で同居する母親のパート水沼南帆子容疑者（30）を逮捕した。次女（3）も首を絞められるなどして死亡しており、県警は、次女の殺害にも関与した疑いがあるとみて捜査している。逮捕容疑は3月10日未明ごろ、長女の二彩ちゃんの首を電気コードで締めるなどし