平井 大が、本日、世界的に人気のキッズソング「Baby Shark」のカバーを配信リリースした。「Baby Shark」は、「ピンクフォンカンパニー」から誕生し、YouTubeを中心に社会現象を巻き起こした楽曲。YouTube史上最も多く再生された動画である「Baby Shark Dance」は、現在168億回以上の再生回数を記録し、世界のYouTube再生回数ランキングで1位を維持している。2025年に第二子が誕生し、二児のパパとなった平井 大。2025年10月には