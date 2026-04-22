平井 大が、本日、世界的に人気のキッズソング「Baby Shark」のカバーを配信リリースした。

「Baby Shark」は、「ピンクフォンカンパニー」から誕生し、YouTubeを中心に社会現象を巻き起こした楽曲。YouTube史上最も多く再生された動画である「Baby Shark Dance」は、現在168億回以上の再生回数を記録し、世界のYouTube再生回数ランキングで1位を維持している。

2025年に第二子が誕生し、二児のパパとなった平井 大。2025年10月には、ファンの子どもたちがコーラスに参加した楽曲「f.r.i.e.n.d.s」をリリースするなど、ファミリーで楽しめる作品へと表現の幅を広げている。実際にライブやSNSでも、親子で楽曲を楽しむ姿が印象的に見られるようになり、平井自身にとっても心温まる経験になっているという。そんな、「音楽を家族みんなでもっと楽しんでほしい！」という想いから、自身の家庭でも日常的に親しまれているという「Baby Shark」とのコラボレーションが実現した。

本楽曲は、ウクレレアレンジの平井 大らしい「Baby Shark」となっており、ファミリーはもちろん、幅広いリスナーに楽しんでいただける1曲に仕上がっているとのこと。

MVでは、「Baby Shark」のキャラクターたちと、平井 大主催のビーチフェス＜THE BEACH TRIP＞のマスコットキャラクターである“ターフィー・ドッグ”がアニメーションで登場。＜THE BEACH TRIP＞の会場を舞台に、「Baby Shark」のキャラクターたちが集まってきて、協力してステージを作り上げ、その舞台でライブを繰り広げるというストーリーが描かれているとのこと。ウクレレを演奏する平井 大もキャラクターたちと共演し、ポップで楽しいMVに仕上がっているという。