4月9日、神奈川・KT Zepp YOKOHAMAで＜ACIDMAN LIVE TOUR“光学”＞の幕が開いた。同ツアー初日のオフィシャルレポートをお届けしたい。13枚目の最新アルバム『光学』は、円熟と初期衝動を併せ持つ圧巻のバンドサウンドと、大木伸夫(Vo＆G)が長年追求し続けてきた思想──宇宙論と生命論の粋と言える歌詞世界を提示する、壮大なコンセプトアルバムだ。2025年12月に大阪と東京の2会場で開催された＜アルバム全曲初披露ライブ＆第2回