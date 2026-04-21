NIGHTMAREが、4月22日リリースの映像商品『NIGHTMARE TOUR 2025 回生 天下大暴走 最終公演 夜宴 2025.11.09 日本武道館』から「dogma」「Jubilee」のライブ映像を公開した。『NIGHTMARE TOUR 2025 回生 天下大暴走 最終公演 夜宴 2025.11.09 日本武道館』は、2025年に行われた通算5回目となる日本武道館ワンマンライブを映像化した作品。今回公開された「dogma」「Jubilee」は、メジャーデビューしたレーベル・日本クラウンからリ