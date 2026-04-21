【その他の画像・動画等を元記事で観る】 小田和正が『小田和正 公式Webサイト』を4月20日にプレオープンした。 ■アーティスト・小田和正のすべての作品の軌跡を記録し、未来へと継承していくためのサイト 『小田和正 公式Webサイト』は、アーティスト・小田和正の今後の活動や、これまでに制作してきたすべての作品の軌跡を記録し、未来へと継承していくためのサイト。 音楽、映像、書籍といった全作