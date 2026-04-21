小田和正、生い立ちから現在、そして今後の活動に至るまでを網羅した『小田和正 公式 Webサイト』をプレオープン

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小田和正が『小田和正 公式Webサイト』を4月20日にプレオープンした。

■アーティスト・小田和正のすべての作品の軌跡を記録し、未来へと継承していくためのサイト

『小田和正 公式Webサイト』は、アーティスト・小田和正の今後の活動や、これまでに制作してきたすべての作品の軌跡を記録し、未来へと継承していくためのサイト。

音楽、映像、書籍といった全作品を網羅するとともに、その背景にある想いや、人生の軌跡までも含めて収録、生い立ちから現在、そして今後の活動に至るまで、小田和正という存在を多角的に辿ることができる内容となっている。

プレオープンでは、「音楽作品」「コンサート」「小田和正」の活動履歴を辿ることのできるページが公開中だ。

なお、4月22日には、小田和正がホストを務め、長年にわたり良質な音楽を届けてきたTBSの音楽番組『クリスマスの約束』シリーズの第2弾として『クリスマスの約束2005～大好きな君に～』『クリスマスの約束2006』『クリスマスの約束2007』が発売。こちらも要チェックだ。

■関連リンク

小田和正 公式Webサイト

https://kazumasaoda.site/

小田和正OFFICIAL SITE

http://www.fareastcafe.co.jp/index.html