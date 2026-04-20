食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年4月20日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。塩バターフランスパンが7枚149円まず筆者が注目したのは、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品です。一例を紹介します。●オレアイダ 細切りフライドポテト シューストリング 350g商談使用価格の730円から5.8割引の303円に