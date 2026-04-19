京都出身、23歳のソロアーティスト・音田雅則が、Sony Music Labelsからメジャーデビューすることを発表した。発表が行われたのは4月19日（日）に行われた＜音田雅則 4th One Man Live “Contrast”＞の東京会場・Zepp DiverCity公演のステージ上にて。さらにプレデビューシングル「omoi」をリリースすることや、東名阪札福と台湾含む初の全国ツアー＜音田雅則 One Man Tour 2026 ”Hiraeth”（ヒラエス）＞の開催、音田雅則オフィ