キッコーマンから｢キッコーマン かけるたまねぎ｣シリーズの｢香味しょうゆ｣と｢コクうまガーリック｣が発売中です。みじん切りのたまねぎがたっぷり入った新感覚の焼肉のたれは、これ1本で味が決まるので様々なメニューに使えます。お肉料理だけでなく、魚や野菜などにも使えるので便利です。実際に使ってみたので紹介していきます。 たまねぎがたっぷり入っている! ｢かけるたまねぎ｣シリӦ