ACAO SPA & RESORTが運営する「ACAO FOREST」（静岡県熱海市上多賀）は4月21日から6月7日までの期間、園内に約600種4,000株のバラが咲き誇る季節にあわせて、「ACAO ROSE FESTA 2026（アカオ ローズ フェスタ ニーマルニーロク）」を開催します。イベント期間中は、バラをテーマにした限定グルメやハンドメイド体験、フォトキャンペーンなど、バラとともに楽しめるさまざまな企画を展開します。■熱海の絶景と色鮮やかな花々の