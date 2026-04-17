春は自律神経が乱れやすく、眠気やだるさを感じやすい季節です。こうした状態は「春バテ」と呼ばれています。特に食後の猛烈な眠気に悩まされている場合、それが単なる「春バテ」なのか、それとも食後に血糖値が急上昇する、いわゆる「隠れ高血糖」（食後高血糖）なのか、見分けるための決定的なサインはあるのでしょうか。eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんに聞きました。【要注意】