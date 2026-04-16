M!LKのリーダーとして活動している吉田仁人が、2ndソロEP「東京」を6月8日(月)にリリースすることが決定した。ソロ名義では初のパッケージ作品となる本作「東京」は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。収録楽曲は前作同様、全曲吉田仁人本人が作詞作曲を手がけた。同作で吉田は、東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救い”を鋭い眼差しで捉えながら