8回のヤクルトの攻撃中■ヤクルト ー DeNA（16日・神宮）16日に神宮球場で行われたヤクルトーDeNA戦で、ヤクルト内野手のオスナのスイングしたバットが川上球審の頭部直撃。担架で運ばれるというアクシデントが発生。球場は騒然となった。8回無死の攻撃で、オスナは4球目をスイングし、ファウルとなった際に、振り切ったバットが川上球審の頭部に直撃した。川上球審はその場で倒れ込み、試合は中断。両軍のトレーナーや選手ら