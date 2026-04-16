寝坊と子どものイヤイヤで大遅刻寸前の朝、焦りながら乗ったタクシーがまさかの遠回り！疑いと不安が募りましたが、運転手の行動に隠された意外な理由とは──。今回は筆者の友人から聞いた、移動時に起こった素敵なエピソードをご紹介します。 大遅刻！ これはGW初日、帰省する予定の朝に起きた出来事です。 長期休み前で仕事が立て込み、私も夫も疲労困憊だったその日の朝、夫婦そろってまさかの予定より30